Allegri, lo scudetto e l’aiuto della sosta: “La Juventus ha una nuova certezza”

TORINO - La Juventus si prende la vittoria contro l'Inter con una prestazione solida all'Allianz Stadium che rilancia la formazione di Allegri in classifica. Il tecnico bianconero parla con soddisfazione al termine del match ed elogia l'autore del vantaggio: "Io Rabiot lo considero un grande giocatore che ora sta maturando, stasera ha fatto una grandissima partita. Quando la squadra si mette a disposizione, l'uno con l'altro, è più facile trovare la vittoria". Una vittoria importante per la Juve, Allegri spiega: "Il Modulo? Sicuramente ha dato certezze, ma quelle maggiori sono quelle di una squadra che si aiuta. Una squadra che capisce i momenti, che gioca 95 minuti. Prima giocavamo mezz'ora, ora restiamo in partita. Dobbiamo recuperare tutti, ma questo è un passo importante". Elogi per la difesa migliore del campionato e Allegri si rivolge ad una vecchia conoscenza: "Barzagli era un professore quando difendeva, era straordinario. I 3 di oggi bene, soprattutto nel secondo tempo".

Allegri: "Dopo la sosta non so che succede"

Tornare a vincere contro una big è l'altro importante passo per la Juve di Allegri "Importante tornare a battere l'Inter, era importante vincere uno scontro diretto in questo modo. Abbiamo rischiato solo su Lautaro, ma quando giochi così è difficile prendere gol". In chiusura il tecnico bianconero guarda al futuro e non chiude le porte a nessun traguardo possibile: "Il campionato è lungo, abbiamo avuto passaggi a vuoto soprattutto in Champions. La soddisfazione è aver battuto una grande squadra, ora altre partite difficili, poi tireremo una somma quando arriveremo alla sosta. Siamo a due punti dal quarto posto, il Napoli è lontano, ma il campionato è lungo e dopo la sosta non so cosa può succedere. L'obiettivo è quello di fare il massimo, non bisogna pensare che finisce stasera la stagione. C'è solo da lavorare, recuperare tutti i giocatori perchè con l'Europa League giocheremo molto spesso, giovedì e domenica"