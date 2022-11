Juventus, novità su Paredes e McKennie: altre buone notizie per Allegri

TORINO - Il giorno dopo il successo casalingo contro l'Inter, la Juventus riprende il lavoro in vista del rusch finale prima della sosta per i Mondiali. Nel turno infrasettimanale, i bianconeri affronteranno un Verona in grande difficoltà che al Bentegodi vorrà dare il massimo per muovere una preoccupante classifica. Questo il report del club al termine della seduta mattutina: "Seduta di scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni sul possesso palla, sviluppo della manovra e partitina finale per il resto del gruppo. Si sono allenati parzialmente con la squadra Paredes e McKennie". Due buone notizie per Allegri che spera di poter contare su più giocatori possibili da qui all'interruzione della Serie A.