Golden Boy Awards, Miretti: "Un premio che mi sprona a migliorare ancora"

A margine della cerimonia del Golden Boy 2022, Fabio Miretti ha parlato della situazione attuale della Juventus in vista della sfida di Europa League contro il Nantes e non solo. Contento per quanto riguarda il Best Italian Golden Boy, Miretti ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport 24: "È un piccolo traguardo che mi sprona a migliorare ancora di più. Sono molto emozionato e ringrazio tutti per questo premio. Soprattutto ringrazio la società Juventus che mi sta permettendo crescere giorno dopo giorno. Però anche tutto quello che c'è dietro a partire dal settore giovanile che mi ha permesso di arrivare fin qua". Il centrocampista classe 2003 ha poi parlato della situazione del club bianconero: "Obiettivi della Juventus? Noi cerchiamo di farci trovare pronti in tutte le opportunità che ci vengono date. Cerchiamo di ripagare la fiducia sul campo. Nantes? Durante le giovanili sono stato lì e ho vinto un trofeo, speriamo vada bene anche questa volta". Infine, sui suoi punti di riferimento: "Guardo soprattutto la Premier League. Il mio punto di riferimento è De Bruyne che è un giocatore straordinario. Provo a rubargli quanto più possibile guardandolo in TV".