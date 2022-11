Tommaso Barbieri, il futuro della Juve in fascia

TORINO - Negli allenamenti con la prima squadra, Tommaso Barbieri studia i movimenti di Filip Kostic, di Juan Cuadrado e di tutti gli esterni della prima squadra per carpirne i segreti e imparare. Del resto è un ragazzo umile che sta pian piano realizzando i suoi sogni. Uno era giocare in Champions League e ci è riuscito: qualche minuto di match contro il Psg per assaggiare il dolce sapore d’Europa, per poi ricalarsi con il solito impegno nella realtà della Serie C, risultando tra i migliori in campo nella vittoria della Juventus Next Gen sul Novara.