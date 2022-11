Juventus, auguri a Porrini: 8 trofei in bianconero

Sergio Porrini, la carriera

Cresciuto nelle giovanili del Milan si mette in mostra nell'Atalanta dove la Juventus lo nota per portarlo a Torino. Nella difesa bianconera Porrini colleziona 87 presenze e 3 gol in quattro anni, vincendo due scudetti nelle stagioni 1994-1995 e 1996-1997, la Coppa Italia 1994-1995 (dove diventa protagonista nella doppia finale contro il Parma, segnando ai ducali sia nell'andata al Delle Alpi sia nel ritorno al Tardini), due Supercoppe Italiane. In ambito internazionale parteciperà ai trionfi del 1996 in Champions League, Coppa Intercontinentale e Supercoppa UEFA, in quest'ultimo caso, aprendo le marcature nella sfida di andata vinta in goleada 6-1 sul Psg al Parco dei Principi.