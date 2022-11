Verona-Juventus, da Dybala a Pereyra: i migliori gol dei bianconeri VIDEO

Dopo la vittoria contro l'Inter, la quarta di fila in campionato, la Juve si prepara per la trasferta in casa del Verona nel 14° turno di Serie A. I bianconeri vogliono avvicinarsi alle posizioni più alte della classifica prima della sosta per il Mondiale in Qatar. La formazione di Allegri cerca quindi il terzo successo consecutivo in trasferta dopo aver vinto, di misura, sul campo di Torino e Lecce. L'Hellas è ultimo in classifica, con appena 5 punti all'attivo e con la peggiore difesa del torneo (26 gol incassati). Nel corso della storia e dei tanti precedenti tra gialloblù e bianconeri sono state realizzate tantissime belle reti, ecco una selezione delle migliori della Juve in casa dell'Hellas.