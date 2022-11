Di Maria chiama Juve: ecco perché tocca al Fideo

Decisione tattica

Il sistema di gioco che ha in mente Allegri per affrontare il Verona non dovrebbe discostarsi da quello che ha steso l’Inter domenica: un 3-5-1-1 modificabile in una linea a 4 difensiva in fase di non possesso palla. E Di Maria oggi è stato provato tra i titolari: l'argentino ha un’autonomia ancora da definire ma di sicuro non da 90 minuti. Non è al momento indicato tra i titolari, ma Chiesa è in crescita e il tecnico bianconero sembra intenzionato a utilizzarlo come arma a gara in corso per spaccare la partita.