Del Piero, la Uefa Europa League e la gaffe sugli auguri ad Alex

Le reazioni dei fan alla gaffe dell'Europa League

Data la notorietà del personaggio e il fatto che la squadra di cui è leggenda, la Juventus, partecipa proprio all'Europa League, sono bastati pochi secondi ai tifosi per inondare di commenti più o meno furiosi il post fuoritempo. Prontamente rimosso, il messaggio di auguri ad Alex è stato poi riscritto in fretta e furia e, per non fallire ancora, non sono stati proprio indicati gli anni. E il post sbagliato? Dimenticato per sempre da tutti? No, ripostato come foto da qualche utente indignato tra i primi commenti. Con Del Piero (e i suoi fan) non si scherza...