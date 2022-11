Juve: allarme Chiesa. Allegri è stato chiaro: ecco come sta il giocatore

TORINO - Scatta l’allarme per Federico Chiesa . L’attaccante esterno bianconero, dopo l’impiego con l’Inter, ha iniziato ad accusare un fastidio al ginocchio operato al crociato a gennaio per cui Allegri deve ancora testarlo al fine di capire se il ragazzo sia di nuovo convocabile o meno. La situazione viene monitorata con la massima attenzione, vista la delicatezza della situazione. Ad annunciare questo nuovo problema è stato lo stesso allenatore in conferenza stampa durante la quale ha parlato di ore decisive per la valutazione della possibilità di convocazione anche per Vlahovic e McKennie .

Le altre opzioni in attacco

Sempre per quanto riguarda le notizie relative alla condizione fisica, c’è da registrare il fatto che Di Maria è stato dato arruolabile sì, ma non per novanta minuti, bensì per mezz'ora. Dunque si riapre la possibilità per Miretti di una nuova gara da titolare come trequartista alle spalle dell’unica punta che Allegri sceglierà tra Milik e Kean, dato per recuperato al cento per cento. Tenendo conto che l'ex Paris Saint-Germain non rende al massimo come punta centrale, le maggiori possibilità di impiego dal primo minuto a Verona riguardano il polacco, anche se la successiva gara con la Lazio così ravvicinata, domenica sera all’Allianz Stadium, potrebbe incidere sulla decisione finale.