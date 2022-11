La Juve al Bentegodi con Bremer: ecco perché Allegri non può farne a meno

VERONA - Dalla partitona con l'Inter alla nuova sfida contro il Verona: prima dell'avventura Mondiale, Massimiliano Allegri chiede gli straordinari a Gleison Bremer . È ciò che emerge dalla rifinitura svolta a poche ore dal match del Bentegodi. Il tecnico bianconero ha provato Bremer nella difesa a 3 con l'altro brasiliano Danilo e con il capitano Bonucci , che oggi può tagliare il traguardo delle 350 presenze con la maglia della Juventus in campionato. Nelle prove anti-Verona è confermato il tandem offensivo composto da Milik e dal rientrante Kean , in mezzo al campo probabilmente giocherà ancora Fagioli , con Locatelli e Rabiot , mentre gli argentini Paredes e Di Maria sembrano destinati alla panchina, almeno inizialmente.

Un sogno chiamato Qatar

È un momento molto positivo per Bremer: rientrato dall'infortunio muscolare rimediato nel derby con il Torino, il difensore ha festeggiato il successo sull'Inter e la convocazione in Nazionale da parte del ct Tite per il Mondiale in Qatar. Una soddisfazione doppia per Bremer che solo negli ultimi mesi era riuscito a convincere la Seleçao a chiamarlo. Le sue prestazioni nella Juventus, infortunio a parte, hanno spinto Tite a sceglierlo nonostante la tanta e agguerrita concorrenza. E anche Allegri sembra proprio non poter fare a meno di lui: del resto nella difesa bianconera, la migliore del campionato, l'ex granata è diventato un pilastro.