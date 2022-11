Juventus-Lazio, arbitra Massa. Quel precedente con Hoedt come Danilo

ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della 15ª giornata del campionato di Serie A. La sfida ad alta quota dell'Allianz Stadium tra la Juventus di Allegri e la Lazio di Sarri, in programma domenica 13 novembre alle 20.45, sarà diretta da Davide Massa. Nel marzo del 2021 il direttore di gara originario di Imperia aveva diretto un'altra sfida tra bianconeri e biancocelesti finendo nel cuore delle polemiche per un rigore non assegnato alla Juventus dopo un tocco di mano in area, che per certi versi può ricordare l'episodio di Danilo ieri sera nel successo degli uomini di Allegri contro il Verona. Il match tra l'Inter e l'Atalanta sarà affidato a Chiffi, mentre Napoli-Udinese sarà diretta da Ayroldi. Infine, Rapuano è stato designato per Torino-Roma, mentre il fischietto di Milan-Fiorentina a San Siro sarà Sozza.