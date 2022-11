Contro la Juventus veleni e teorie complottiste: è tornata a fare paura

TORINO - La Juventus torna a spaventare le rivali. E lo fa nella maniera che piace di più a Max Allegri: concretezza, cinismo, lucidità. Perché, citando proprio una sua frase che ha fatto epoca, datata aprile 2017: «Lo spettacolo si fa al circo, conta il risultato», che è la filosofia che ha guidato anche altre rimonte allegriane storiche. Un mese fa la Juventus era a 7 punti dal Milan e il tecnico livornese sembrava aver perso il controllo della macchina bianconera; trentatrè giorni dopo o giù di lì Max è arrivato a due punti dal secondo posto, in coabitazione tra rossoneri e Lazio (prossima avversaria) e, soprattutto, trasmette la sensazione di aver trovato l’equilibrio ideale, nonostante il calvario degli infortuni e la cocente (e pesantissima economicamente) eliminazione dalla Champions. Bruttina, di certo non spettacolare come la Lazio di Sarri o scintillante come il Napoli di Spalletti, eppure chirurgica nel risalire, passo dopo passo, punto dopo punto. Con il credo di sempre: comandamento numero 1, non prendere gol. E anche i tifosi che non si professano allegriani, e anzi hanno sempre mostrato le proprie perplessità con l’hashtag #allegriout, devono prendere atto della forza dei numeri: cinque vittorie consecutive con altrettanti clean sheet, non possono arrivare per caso. Considerando peraltro la situazione in cui versavano i bianconeri un mese fa: insomma, la Juventus è tornata a fare paura e domani può addirittura agganciare il secondo posto, se pure il Milan dovesse incappare in un’altra giornata storta.