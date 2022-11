Juventus-Lazio: Vlahovic, Paredes e Di Maria hanno la Mondialite

TORINO - Alla fine lo ha ammesso lo stesso Massimiliano Allegri : il Mondiale alle porte incide sulle prestazioni dei giocatori. Probabilmente non lo fanno consapevolmente, ma a livello inconscio preferiscono lasciare qualcosa sul campo piuttosto che dare il cento per cento e rischiare di presentarsi in Qatar non al meglio della forma o, peggio ancora, acciaccati, soprattutto per chi è reduce da un infortunio.

La probabile formazione di Allegri: certezza Fagioli

Nessuna forzatura

Il riferimento del tecnico bianconero era rivolto ad Angel Di Maria e a Leandro Paredes, i due argentini che sono rientrati soltanto part time, ma in questa casistica rientra di diritto anche Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo in infermeria dal 25 ottobre, quando ha lasciato il campo del Benfica per il riacutizzarsi di un affaticamento agli adduttori. Da allora si è diviso tra terapie e allenamenti differenziati, ma ha preferito non forzare nel test alla vigilia della trasferta a Verona: la sua paura, comprensibile, è che l’infiammazione all’inguine possa peggiorare o ripresentarsi con maggiore continuità, diventando così cronica. Anche il club predica prudenza, però Allegri confidava di poter contare sul suo attaccante almeno per la sfida contro la Lazio, invece ancora ieri il serbo ha lavorato soltanto parzialmente con la squadra. La sua presenza, o meno, domani sera dipenderà molto anche dalle sue sensazioni: con la Serbia che esordirà il 24 novembre contro il Brasile, non è escluso che Vlahovic non se la senta di stringere troppo i denti, consapevole di quanto sia pericoloso forzare. Al serbo, del resto, non gli si può imputare nulla perché, fino a quando è stato bene, si è sempre prodigato per la causa bianconera. Ed è il primo a essere amareggiato per non poter essere di aiuto alla squadra. «Non poter lottare con i miei compagni è la cosa che mi fa più male, ma con il cuore sempre con voi!» ha scritto sul suo profilo Instagram dopo la vittoria della Juventus contro l’Inter.