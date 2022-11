Juventus-Lazio, Ravanelli e il problema di Allegri risolto da Fagioli e Miretti

MILANO - Una Penna bianca per Juventus e Lazio. Fabrizio Ravanelli, doppio ex della sfida tra bianconeri e biancocelesti, non ha dubbi: «Sarà una partita spettacolare. Milik e Di Maria potrebbero essere gli uomini decisivi del match. Mi auguro altrimenti trovi il gol Chiesa, se lo merita dopo un anno di sacrifici. Segnasse lui la rete decisiva, forse sarebbe il massimo. Dall’altra parte occhio perché Sarri può contare su un centrocampo e un attacco fortissimi. Su tutti nomino Milinkovic-Savic, in futuro lo vedrei benissimo alla Juve. Il serbo ha qualità tecniche notevoli ed è fondamentale nei calci piazzati, dove sa essere decisivo. Sia in quelli a favore, che in quelli contro».