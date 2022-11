Juventus-Lazio, la Mondialite, Allegri e la scelta di Vlahovic

TORINO - Ma quale Mondialite. Nessun sintomo nello spogliatoio della Juventus, lo assicura Allegri alla vigilia dell'ultima uscita del 2022 di fronte alla Lazio. E però, al contempo, il tecnico bianconero annuncia il forfait di Vlahovic in vista della partita che salterà anche Immobile, mancato confronto tra i due bomber più prolifici del passato campionato. Nessuna imposizione dello staff medico, attenzione: è il ragazzo a non essere sereno dopo l'infortunio e a non sentirsela. Milik invece c'è sempre: a va in Qatar. Chi ha già fatto ritorno in campo nelle ultime due uscite è invece Di Maria, ma anche su questo fronte prevale la cautela: nelle gambe ha qualche minuto in più rispetto a Verona, ma resta più probabile un suo avvio dalla panchina piuttosto che dal campo. Stesso discorso per il connazionale Paredes, all'immediata vigilia del via al ritiro dell'Argentina.