Juventus-Lazio, Milinkovic-Savic come Cristiano Ronaldo: applausi dello Stadium

La Juventus sembra essersi ritrovata. Con il trionfo in casa per 3-0 contro la Lazio di Sarri le vittorie consecutive in Serie A salgono a 6, insieme alle partite terminate a porta inviolata. Per i biancocelesti in campo anche Milinkovic-Savic, centrocampista da 3 gol e 7 assist fino a questo momento in campionato e oggetto dei desideri dei tifosi juventini. Il serbo non ha brillato nella sfida dello Stadium, ma al momento della sostituzione i sostenitori bianconeri lo hanno omaggiato ricoprendolo di applausi, come successe per Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid qualche mese prima di trasferirsi a Torino.