Moggi, show social: esalta la Juve, avvisa gli avversari e cita Napoleone

Luciano Moggi, dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio per 3-0, è tornato a twittare: "La paura è un’emozione fondamentale per la sopravvivenza, meglio leggerla negli occhi degli altri. Stasera voi avete tremato. Peccato per la sosta, perché noi abbiamo ancora fame". Chiude il tweet una citazione di Napoleone Bonaparte: “Per gli stomaci vuoti non esistono né obbedienza né timore”. Un elogio ai bianconeri e un monito ai detrattori della squadra di Allegri. Il cinguettìo dell'ex dirigente bianconero (che ha allegato una foto dell'esultanza del protagonista della serata, Kean) ha infiammato i tifosi della Vecchia Signora e innervosito tutti gli altri.