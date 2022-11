Sivori dopo Scirea: così la Juventus si carica nello spogliatoio e vince

TORINO - «Qui bisogna sempre lottare e quando sembra che tutto sia perduto, crederci ancora. La Juve non si arrende mai»: le parole di Omar Sivori sono state scelte dai tifosi bianconeri sulla app di socios.com e hanno accompagnato la Juventus prima della sfida contro la Lazio. Come una settimana fa contro l’Inter, quando venne scelta una frase di Gaetano Scirea, la citazione è stata mostrata sui monitor sia in italiano sia in inglese all’interno dello spogliatoio bianconero per dare la carica al gruppo. Parole di grande impatto emotivo, un richiamo al senso di appartenenza, al dna juventino, al “fino alla fine” tanto caro al presidente Andrea Agnelli. Chi impersona appieno lo spirito dello juventino doc citato da Sivori è Danilo che ieri ha nuovamente indossato la fascia di capitano vista la scelta tecnica di Massimiliano Allegri di lasciare in panchina Leonardo Bonucci. «L’ho sempre detto da quando ho indossato per la prima volta la fascia - ha spiegato il brasiliano prima del match -: per me è un onore, mi dà tanto orgoglio e anche tanta responsabilità. La Juve ha avuto tanti campioni che hanno vestito questo simbolo. Però all'interno della squadra ognuno prova a prendere le sue responsabilità, al di là che io sia capitano. Questa è la cosa più importante per la squadra».