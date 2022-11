Bremer, la Juve, il Brasile e 50 milioni di motivi per fare il salto

TORINO - Gleison Bremer e 50 milioni di motivi per completare il salto in alto. Il centrale della Juventus, tornato super dopo l’infortunio muscolare, è in ritiro alla Continassa con il Brasile. Ha solo cambiato gli abiti e si è presentato al J Hotel con la valigia dopo un rapido cambio a casa. L'avventura è cominciata, nel tipico clima autunnale della città.

Bremer, dalla Juventus al Brasile Resta nel suo centro sportivo, ma al servizio della Seleçao. Dove non parte titolare per i Mondiali in Qatar ma dove sta scalando posizioni (Militao e Marquinhos sono intoccabili come Thiago Silva ma la competizione è lungo e servono cambi anche durante il match). Intanto, perché il ct Tite è impressionato dalla sua potenza e dalla sua personalità. Si è quasi scusato per averlo "scoperto" tardi, ma una volta visionato con calma grazie anche al figlio osservatore, l'allenatore della Seleçao non ha più avuto dubbi.ù