La Juventus fa gli auguri a Dybala. I tifosi: "Troppi ricordi"

Paulo Dybala compie oggi 29 anni. L'attaccante argentino, dopo l'addio alla Juventus , ha scelto di trasferirsi alla Roma e ha avuto un grande impatto con la maglia dei giallorossi: realizzando 7 gol e fornendo 2 assist prima dell'infortunio e del rientro nell'ultimo turno, contro il Torino. Ora l'ex Juve è pronto per il Mondiale in Qatar con la sua Argentina e festeggia il 29° compleanno con i suoi compagni di nazionale. La Juventus ha voluto fare gli auguri e rendere omaggio a Dybala con un post sui social network. I bianconeri hanno infatti pubblicato una grafica caratterizzata da una foto dell'argentino con la maglia juventina e la scritta Happy Birthday, oltre al messaggio in didascalia 'Tanti auguri Paulo'.

Juventus, i commenti dei tifosi al post per Dybala

Tantissimi tifosi bianconeri hanno commentato il post della Juve dedicato alla Joya, facendo notare una particolare 'nostalgia' e un grandissimo amore per l'argentino e per le sue magie nei sette anni in bianconero. Dybala ha lasciato un bellissimo ricordo a Torino, in una fantastica esperienza condita da 293 presenze, 115 reti e 12 trofei e dal nono posto nella classifica dei migliori marcatori bianconeri di sempre. I tifosi non l'hanno per niente dimenticato. Anzi, dai commenti dei sostenitori juventini emerge un fortissimo legame con l'attuale attaccante della Roma. "Sto piangendo", "Fatelo tornare a casa", "Vita mia", "Ci manchi Paulo", "Non ce la faccio, troppi ricordi", sono solo alcuni dei numerosissimi commenti d'affetto che i tifosi della Juve hanno pubblicato sotto il post per Dybala.