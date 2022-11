Juventus, Allegri e il recupero di Pogba: sarà l'acquisto di gennaio

TORINO - Max Allegri si gode il premio di allenatore del mese . Un altro mattoncino alla sua abilità e resistenza, nel mare delle difficoltà. Certo resta il neo dell’eliminazione dalla Champions, ma il tecnico bianconero ha saputo svoltare accerchiato dalle critiche e dai dubbi. Ne parliamo con Marco Bo dalla redazione: «Max il resiliente. Una piccola grande soddisfazione per il tecnico. Certo, un mese fa la situazione di classifica era deludente, con il quarto posto lontano. Poi ha infilato 6 vittorie di file senza subire gol ed è riuscito a dare compattezza al gruppo, finalmente determinato e voglioso, grintoso. Ricordate il cerchio magico prima dei match? Anche quell’immagine è stata significativa. Da lì, dal successo sul Toro nel derby c’è stata la svolta, anche morale. Poi l’era dei sorpassi, sull’Inter di Inzaghi, sulla Lazio di Sarri. Sì, è tornato il sole anche per Allegri».

Bremer sta conquistando tutti

Il Mondiale e Pogba da resettare

Peccato per la sosta nel momento migliore. «C’è il Mondiale da seguire con 11 juventini. Dispiace soltanto per l’assenza dell’Italia. I tifosi bianconeri, comunque, troveranno motivo di interesse: da Vlahovic a Rabiot, c'è tanto da vedere». E poi il grande assente, quello che può essere l’acquisto pesante di gennaio. «Sì, Paul Pogba che va recuperato appieno. Niente Qatar per lui con la Francia con la quale aveva vinto il Mondiale in Russia. Tanto lavoro e tanta voglia di tornare decisivo, competitivo. Il Polpo vuole farcela per gennaio, saranno così settimane decisive. Il 4 gennaio si ricomincia a Cremona: c’è tempo».