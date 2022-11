Hernanes: “Quando la Juve inizia a fare questi risultati mette paura”. E sulla corsa scudetto...

TORINO - Danilo, Bremer, Alex Sandro: la difesa tutta brasiliana della Juventus è anche quella della nazionale verdeoro, prossima all'avventura qatariota in Coppa del Mondo, evento che il gruppo di ct Tite sta preparando sui campi d'allenamento del club bianconero, alla Continassa. Hernanes, 35 presenze e 2 gol nella sua avventura torinese, altrettante reti in 28 gettoni, invece, con la Seleçao, è intervenuto a margine della seduta svolta dai suoi vecchi compagni in quella che è stata la sua casa tra l'estate del 2015 e il febbraio 2017: "Con la difesa della Juve sono tranquillo anche per il Brasile. Sono sei partite che non subiscono gol, stanno facendo qualcosa di eccezionale. Danilo ha giocato in diversi ruoli sempre con grande professionalità e serenità. Alex Sandro è da una vita che è qua e mi piace molto la sua esuberanza fisica. E poi Bremer... questa sorpresa! È passato alla Juve pochi mesi fa, ma è subito entrato con tranquillità, serenità e soprattutto maturità. È forte e rapido, la difesa è ben fornita".