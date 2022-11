Kaio Jorge, la Juventus, il recupero, la visita al Brasile e l'offerta del Flamengo

TORINO - Una visita all'amico dei tempi del Santos e un sorriso grande così. Kaio Jorge, ventenne attaccante della Juventus, è andato a trovare Rodrigo, punta del Real Madrid campione di tutto, alla Continassa ed è stato come fermare il tempo. A quando erano gradni promesse sognanti, ispirandosi a Neymar. Che adesso è lì, vicino a loro. Kaio Jorge sta forzando e il recupero in palestra è ultimato. Si aspetta adesso la prova del campo.

In Brasile, Flamengo e International su Kaio Jorge

Intanto, il progetto su di lui segue due strade: o la Next Gen, dove si era infortunato a inizio dell'anno (ginocchio ko) con conseguente operazione al tendine rotuleo del ginocchio destro il 24 febbraio. Gli otto mesi della prognosi sono passati abbondantemente. Con Amil Henrique Lopes ha lavorato duro (e sta ancora perfezionando la parte fisica in palestra) per tornare a essere un giocatore con ambizioni. Il programma adesso sarebbe quello di fargli prima riprendere confidenza con il pallone e una volta trovata la condizione, riaggregarlo alla Next Gen. Ma per gennaio si sono fatti sotto alcuni club brasiliani. L'International e il Flamengo. Soprattutto i rubronegro sono in costante contatto con l'agente del giocatore.