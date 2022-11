Juventus, prima il piacere e poi il dovere: programma e amichevoli

TORINO - Domani sarà l’ultimo giorno di allenamento, in trasferta a Vinovo. Poi, i pochi bianconeri (Perin, Pinsoglio, Rugani, Locatelli, Kean e tutti gli infortunati) ancora agli ordini di Massimiliano Allegri andranno in vacanza: un periodo di riposo anomalo, in pieno autunno, ma si sa che questa stagione, intramezzata dal Mondiale in Qatar, è particolare. Per diciassette giorni la prima squadra saluterà Torino: l’appuntamento per la ripresa è fissato per martedì 6 dicembre quando ricomincerà ex novo la preparazione, come se fosse estate. La Juventus non ha in programma nessuna tournée al caldo, a differenza di altri club di Serie A, ma la società sta lavorando per organizzare due-tre amichevoli da disputarsi a dicembre.

Test invernali Non sono ancora state ufficializzati avversari e date, ma l'idea è quella di rinnovare la sfida estiva contro il Barcellona. A fine luglio si era giocato a Dallas ed era finita 2-2 con una doppietta di Moise Kean, che aveva risposto a quella di Ousmane Dembelé, adesso sarebbe in programma il 22 dicembre all'Allianz Stadium, un bel regalo di Natale per i tifosi bianconeri. Prima, però, la Juventus dovrebbe volare a Londra (l'appuntamento sarebbe per sabato 17 dicembre) dove affronterà l'Arsenal di Mikel Arteta, capolista della Premier, di rientro dalla tournée a Dubai dove sfida il Milan. Per il terzo test si è sparsa la voce di un derby d'Italia da disputare a Malta, ma l'amichevole di lusso contro l'Inter sembra di difficile attuazione: la squadra di Simone Inzaghi sarà in ritiro sull'isola del Mediterraneo dal 5 al 9 dicembre mentre la Juventus riprende gli allenamenti soltanto il 6 e i tempi sembrano troppo stretti per mettere nelle gambe un po' di benzina e, contemporaneamente, volare a Malta per l'amichevole.