Hasa, il talento Juve di Montero e Italia U19: "Modric idolo"

Luis Hasa, classe 2004, professione trequartista con la passione per il gol . Diciotto anni ma con l'esperienza di un veterano, almeno considerando le sue tre stagioni nella Primavera bianconera ma anche la trafila in Nazionale fino all'Under 19 di mister Alberto Bollini. E proprio in azzurro il talento di origini albanesi arriva da una doppietta segnata mercoledì nell'amichevole vinta 3-0 a Firenze contro l'Ungheria. Luis è nativo di Sora, in provincia di Frosinone, ma è cresciuto ad Asti. Arrivato a Torino ad appena otto anni, oggi Hasa è un autentico punto di riferimento nell' Under 19 di Paolo Montero così come in quella azzurra.

In questo inizio di stagione ha messo insieme 16 presenze tra campionato Primavera e Youth League, realizzando 6 reti e 2 assist. Il ragazzo sta facendo pesare in campo la sua leadership, i suoi gol e la sua duttilità: Hasa è infatti in grado di occupare ogni posizione dalla metà campo in su, da destra a sinistra e a ridosso delle punte. E' un centrocampista offensivo con tecnica e physique du rôle da fantasista. Un destro dall'estro balcanico e dal gol facile."Mi trovo bene a giocare in avanti. In attacco, magari esterno alto a sinistra o comunque in zona offensiva e vicino alla porta" confessa il 18enne.

Da Asti alla Juventus e all'Under 19 azzurra. Ci racconta le sue origini?

«Sono cresciuto calcisticamente ad Asti e sono di origini albanesi. Sono partito giocando con la squadra del mio paese (il San Domenico Savio, ndr). A 8 anni mi prese la Juve con cui ho fatto tutte le giovanili fino ad arrivare alla Primavera».

Con l'Under 19 azzurra la speranza è quella di andare all'Europeo come migliore terza. Cosa pensa il gruppo?

«Che meritiamo di andarci e quindi ci speriamo. Siamo davvero un bel collettivo, mister Bollini mi sta aiutando molto. Sono uno che si arrabbia facilmente quando sbaglia qualcosa o il gol non arriva. Il mister mi ha sempre detto di stare tranquillo e che la rete sarebbe arrivata. E in effetti ha avuto ragione. Spero di continuare così e di migliorare ancora. Far parte dell'Under 19 dell'Italia per me rappresenta un grande punto di orgoglio, non è una cosa che capita a tutti. Sono molto contento di dove sono arrivato ma non voglio fermarmi. La Nazionale maggiore è un mio obiettivo ma è ancora presto per pensarci».