All'asta la maglia di Bonucci, un aiuto per Camilla

Mezzo di trasporto speciale

La numero 19 del capitano della Juventus, insieme con le casacche di Alessandro Florenzi e Dejan Kulusevski, tutti giocatori della scuderia di Alessandro Lucci, la World Soccer Agency, da sempre sensibile ai temi legati alla solidarietà, e altri cimeli serviranno a raccogliere fondi per acquistare un mezzo di trasporto speciale per Camilla. «Sta diventando grande e la sua carrozzina non entra più in auto - racconta Simona Spinzi, mamma di Camilla -. Abbiamo bisogno di un mezzo di trasporto per disabili. Ma non possiamo permettercelo».

Fino a venerdì

L’iniziativa è promossa da Stefano Frangipane in collaborazione con l’associazione Live Onlus. Per aggiudicarsi le maglie è sufficiente andare sulla pagina ufficiale di Live Onlus su Ebay (https://www.ebay.it/usr/onluslive): la modalità è quella dell’asta con una base d’offerta e rilanci da parte degli utenti. C'è tempo fino alle 17.15 di venerdì.