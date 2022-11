Juventus, vice-Cuadrado cercasi: tutti i nomi per la fascia destra

TORINO - Priorità a destra. E a stretto giro di posta. Perché Cuadrado andrà sostituito a giugno, quando il suo contratto arriverà a naturale scadenza, ma – al contempo – va sostenuto fin da subito, dopo una prima parte di stagione da novello Stakanov. Il colombiano, ormai avviato verso le 35 primavere, sta lasciando lungo la corsia la vivida impressione di aver imboccato la fase calante della sua parabola, ma i 1.463’ in campo finora si spiegano anche attraverso la mancanza di frecce alternative nella faretra di Allegri: De Sciglio continua a flirtare con l’infermeria, Danilo è sempre più centrale e meno terzino. Così Panita prosegue a galoppare in fascia con encomiabile generosità, così Cherubini da tempo sta stilando una lista di papabili rinforzi per il reparto.