La mamma di Pogba: "Paul si sta riprendendo, Mathias minacciato"

La difesa

La mamma di Paul parla anche di Mathias, l’altro figlio accusato appunto di estorsione ai danni del fratello, e in custodia cautelare. «E’ stato manipolato, minacciato. Sono molto preoccupata per lui. Ha agito sotto minaccia, lo conosco e sono pronta a giurarlo. Per me entrambi i miei figli sono vittime e questo mi tormenta. Mathias non conosce banditismo».