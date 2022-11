Juve, ma quale sosta: Soulé vuole prendersi l'Allianz Stadium

Un esordio tira l’altro, proprio come le ciliegie. Non è stagione per i frutti rossi, d’accordo, ma è tempo di maturazione per Matias Soulé. Il trequartista della Juventus ha vissuto meno di un mese fa l’emozione della prima volta da titolare, al Via del Mare di Lecce, gara in cui certo non ha sfigurato. E si appresta ora a viverne un’altra. Perché la giornata di domenica sarà indimenticabile per buona parte dei giovani che compongono l’organico della Juventus Next Gen, ma lo stesso varrà anche per l’argentino, che sta sfruttando la sosta della prima squadra per mettere preziosi minuti nelle gambe con il gruppo di Brambilla. Il 2003 di Mar del Plata, cresciuto nel Velez Sarsfield, non ha infatti ancora vissuto la gioia di una maglia dal 1’ nella suggestiva cornice dell’Allianz Stadium. Quanto capiterà, salvo sorprese, proprio questo fine settimana, quando la seconda squadra bianconera – in occasione della sfida di campionato al Mantova – scenderà in campo a Torino anziché ad Alessandria per la prima volta nella sua ancor albeggiante storia.

L'ottimo momento della Juve Next Gen La Next Gen, dopo un avvio di stagione all’insegna di alti e bassi, sta vivendo uno dei momenti più entusiasmanti dall’estate del 2018 a oggi. I bianconeri hanno appena inanellato la terza vittoria di fila in Serie C, come mai era capitato in precedenza, filotto che si allunga a cinque affermazioni consecutive se si allarga la sfera d’indagine alla Coppa Italia di categoria, dove il 7 dicembre sfideranno il Padova per un posto in semifinale. E anche il fantasista albiceleste, almeno negli ultimi giorni, ci ha messo lo zampino. Stabilmente agli ordini di Allegri fin dalla tournée estiva negli Stati Uniti, in seguito alla quale ha raccolto 8 presenze e 161’ complessivi in campo, Soulé con l’interruzione della Serie A è tornato a disposizione della seconda squadra, che nella passata annata aveva sfruttato come trampolino di lancio per mettersi in evidenza a dispetto della giovanissima età. Il numero 30 bianconero ha disputato 80’ contro il Sangiuliano City martedì e 66’ con la Pro Patria sabato. E, ora, si appresta a un’altra recita da protagonista nel tridente che dovrebbe disegnare domenica Brambilla, la cui creatura dista due punti soltanto dal secondo posto in classifica.