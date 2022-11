Juve, Paredes ha solo l'Argentina nella testa: "Ora inizia il sogno"

Un sorriso si allarga sul volto, al solito concentrato al limite del serioso, di Leandro Paredes . Le difficoltà palesate nei primi tempi alla Juventus, dopo il trasferimento sul gong del mercato estivo dal Paris Saint-Germain, sono alle spalle. Non che il 28enne di San Justo abbia (ancora) preso per mano la mediana bianconera, anzi: i progressi dei vari Locatelli e Fagioli ne hanno limitato il minutaggio nell'ultimo periodo. Ma l'argentino è a poche ore dal fischio d'inizio del proprio Mondiale .

L'attesa è finita

Un momento atteso da un quadriennio, un momento celebrato anche sui social. Con un sorriso, appunto. E, a margine della foto pubblicata con indosso una maglietta rigorosamente albiceleste, il pensiero: «L'attesa è finita. Domani inizia il nostro sogno». Appuntamento, per lui e per il compagno di club e di nazionale Di Maria, nella mattinata italiana: fischio d'inizio per l'Argentina alle ore 11, contro l'Arabia Saudita, per coltivare il sogno iridato.