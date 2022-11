La Juve infinita si ritrova da Lippi: il racconto di una giornata bianconera

«Auguro alla Juventus di cementare un gruppo così, è l’arma vincente», lancia un ponte tra passato e presente Luciano Moggi. Il «gruppo così» di cui parla è quello della Juventus costruita da lui e guidata da Marcello Lippi negli anni Novanta e primi Duemila, che martedì si è riunita a proprio a Viareggio, al Marco Polo Sports Center del tecnico. «E’ stata una grande gioia, rivedere i miei grandi campioni... così felici di stare insieme», ha commentato Lippi. «Un’idea che avevamo in mente da tanto», ha spiegato ancora Moggi: «E Ciro Ferrara è stato un bravissimo organizzatore. E’ stato bellissimo ritrovare quella squadra fortissima, scambiarsi abbracci e ricordando di tutto e di più, i momenti belli e anche quelli brutti, come la sconfitta contro il Real Madrid con il gol di Mijatovic. E’ stata una dimostrazione di spirito di gruppo e mentalità straordinari. Anche chi non è riuscito a essere presentre fisicamente lo ha fatto collegandosi, o con un messaggio o un video. Del Piero si è collegato da Doha, e anche Deschamps, commosso».

La Juve si ritrova tra commozione e risate Commozione, ma anche tante risate: «Di Livio mi ha fatto uno scherzo che prima o poi gli farò pagare - racconta ancora Moggi - A un certo punto ho lasciato il mio posto e dopo essere ripartiti mi sono trovato delle forchette d’argento in tasca, che ora dovrò andare a restituire a Lippi». L’accusato, Di Livio, preso di mira da Torricelli per la lunghezza dei pantaloni («Ciro, li compra 0-12 per risparmiare», dice l’ex terzino a Ferrara in un video sui social), ride: «Eh, il direttore si è seduto tra me e Ferrara e lo abbiamo preso di mira... Era tanto che non mi emozionavo così. Ho sempre detto che quel gruppo era nato per stare insieme, davvero meraviglioso, guidato da un allenatore strepitoso che era molto contento. Quel gruppo è la dimostrazione che nulla avviene per caso... Con alcuni mi sento spesso, ma ritrovarci tutti assieme è stato bellissimo e anche chi non è potuto venire di persona ha trovato il modo di essere presente per telefono: Padovano, Del Piero che ha mandato un video da Doha, il grande capitano Luca Vialli che ha mandato un bellissimo messaggio.