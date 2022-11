Juventus, Locatelli "gladiatore": si allena alla Continassa anche in vacanza

TORINO - Campione d'Europa nel 2021, Manuel Locatelli avrebbe certamente fatto parte della spedizione azzurra ai Mondiali in Qatar, se solo l'Italia di Mancini non avesse mancato l'importante appuntamento per la seconda volta consecutiva, la terza nella propria storia. Così, il centrocampista scuola Milan, al pari di tutti i suoi connazionali, si trova attualmente in vacanza. Maldive, Seychelles, Polinesia? La risposta, che renderà fieri i tifosi bianconeri, è molto meno esotica: la Continassa. 'Loca', infatti, apparso particolarmente in forma nelle ultime vittoriose uscite della squadra di Allegri, ha scelto di investire questo periodo di pausa per proseguire gli allenamenti, al fine di farsi trovare pronto il prossimo gennaio per la ripresa del campionato, come da lui stesso testimoniato su Instagram per mezzo di una storia - una foto mentre indossa gli scarpini all'interno dello spogliatoio - accompagnata dalla colonna sonora de 'Il Gladiatore'.