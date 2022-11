Juve, sale Kiwior per la difesa ma è sfida da scudetto

Jakub Kiwior come lo scudetto. A contendersi il ventiduenne centrale polacco dello Spezia ci sono infatti le prime tre in classifica della Serie A: Napoli, Milan e Juventus. Ma è uno scudetto sui generis, a cui punta anche il West Ham e per il quale la corsa rischia di farsi affollatissima se il mancino ripeterà al Mondiale altre prestazioni come quella di martedì contro il Messico. La Juventus da tempo ha preso contatto con lo Spezia (dove segue anche il laterale destro Holm) ed è vigile e attenta: Kiwior convince per l’età, per il fatto di essere mancino e per la qualità tecnica da centrocampista (posizione in cui lo ha spesso impiegato l’anno scorso Thiago Motta). Non un particolare trascurabile, quest’ultimo, visti i 36 anni in arrivo a maggio per Bonucci. La società bianconera peraltro potrebbe contare anche sull’opera di pr dei compagni di Nazionale Szczesny e Milik, quest’ultimo nato nella stessa città di Kiwior, Tichy.

La concorrenza per Kiwior e gli altri profili Il Napoli può replicare con i buoni uffici di Zielinski, ma soprattutto su un rapporto ben avviato con gli agenti, gli stessi di Lobotka: e quando di recente il ds azzurro Giuntoli li ha incontrati per adeguare il contratto dello slovacco ha rinnovato l’interesse per il difensore, già mostrato in estate. Come aveva fatto il Milan al momento di prestare ai liguri Daniel Maldini e Caldara. Lo Spezia potrebbe anche cedere il giocatore a gennaio, trattenendolo però in prestito fino alla fine della stagione. Da non escludere nemmeno un rinnovo con l’inserimento di una clausola. Kiwior piace sempre di più, dicevamo, ma non è certo l’unico difensore centrale a piacere alla Juventus e in questo momento sarebbe azzardato anche fare graduatorie: restano molto apprezzati anche i profili del francese Ndicka (23 anni, in scadenza con l’Eintracht), del croato Gvardiol (20 anni, del Lipsia) e del serbo Pavlovic (21 anni, del Salisburgo). Un passo indietro, il 24enne brasiliano della Fiorentina Igor.

La situazione a destra Così come Holm, l’altro giocatore di cui come detto la Juventus ha parlato con lo Spezia, non è il solo a piacere per la fascia destra. In questo caso il preferito per gennaio è Rick Karsdorp, anche perché la rottura con la Roma potrebbe favorire un arrivo in prestito. Soluzione praticabile anche per Odriozola del Real Madrid. In ottica estiva, invece, molto caldi Singo del Torino (da non escludere a priori a gennaio), Malo Gusto del Lione, Mahele dell’Atalanta. E intrigano anche i giovani Correia, portoghese del Valencia, e Fresneda, spagnolo del Valladolid.