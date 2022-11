La cura Juventus ha reso grande Danilo. I tifosi: «Il nostro vero capitano!»

Danilo capitano, non Bonucci

Lui attizza i tifosi della Juve: «Il nostro vero capitano» scrivono sui social. E non se ne abbia Leo Bonucci. Ma è il brasiliano la bella immagine della rimonta in campionato e della consacrazione internazionale. Quello che ci mette la faccia e che non molla mai. Buono per ogni ruolo. Sempre ad altissimo rendimento. Ora l'unico inconveniente è la caviglia dolente, a seguito di una distorsione. Può saltare i prossimi due match.