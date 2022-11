Pogba da Lenny Kravitz, ma il dettaglio è un altro: Zulay è incinta!

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, diventerà padre per la terza volta. L'annuncio, forse non voluto, arriva proprio dal profilo Instagram della moglie Zulay. La modella di origini boliviane ha infatti condiviso sui social network una foto che la ritrae, con un gruppo di amici tra cui Lenny Kravitz, abbracciata da Paul e con un 'pancino' che non lascia nessun dubbio: la moglie di Pogba è incinta. Il post è stato poi cancellato da Zulay ma i tanti follower hanno trovato comunque il tempo di notare il 'dettaglio' della foto e di lasciare numerosissimi messaggi di auguri e congratulazioni. Paul e Zulay stanno insieme dal 2017 ma la loro storia è diventata ufficiale durante i Mondiali in Russia nel 2018. Si sono sposati poi nel 2019 e hanno già due figli.