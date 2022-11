Juventus, Kean eletto miglior giocatore di novembre della Serie A

Moise Kean ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di novembre della Lega di Serie A. Lo ha reso noto proprio la Lega, comunicando che la consegna del trofeo EA SPORTS Player Of The Month di novembre avverrà nel pre-partita di Juventus-Udinese, in programma sabato 7 gennaio 2023 alle ore 18.00 all'"Allianz Stadium" di Torino. L'attaccante della Juve è stato il più votato dai tifosi e ha superato Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Federico Dimarco (Inter), Victor Osimhen (Napoli) e Piotr Zielinski (Napoli). La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform.