Juve, Locatelli si allena con la Next Gen

TORINO - Manuel Locatelli continua ad allenarsi nel periodo di pausa: dopo essere tornato ieri alla Continassa, il centrocampista si è presentato oggi all'allenamento della Juventus Next Gen, impegnata nella preparazione del prossimo impegno del campionato di Serie C, in programma domenica all'Allianz Stadium contro il Mantova (calcio d'inizio ore 14.30). Ad annunciarlo è stata proprio la Juventus Next Gen attraverso i propri canali social: "I ragazzi sono tornati in campo con la presenza di Manuel Locatelli nel gruppo". Senza quindi attendere il ritorno a lavoro del 6 dicembre e per farsi trovare tirato a lucido in vista della ripresa di gennaio, Locatelli ha scelto di unirsi alla seduta dei bianconeri di Brambilla, che stanno attualmente vivendo in campionato un momento magico, reduci da tre successi consecutivi.