Agnelli e le seconde squadre: "Juve più sostenibile. Su Miretti e Fagioli…”

"E' un tema di grande attualità, sono contento di tornare qui allo Juventus Stadium dopo quattro anni di riflessioni. Avevamo presentato quattro anni fa una esigenza, una serie di riflessioni che poi sono state oggetto di verifiche all'interno di un percorso che un'unica società in Italia ha seguito. Grazie alla visione di Agnelli". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso della tavola rotonda sulle seconde squadre in Italia organizzata allo Juventus Stadium . Gravina auspica che "questo possa essere uno degli elementi che possa dare al calcio italiano una risposta concreta a quelle che sono oggi le contraddizioni del sistema". Il dibattito, della tavola rotonda dal titolo "Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?", moderato dal direttore di Tuttosport, Guido Vaciago , insieme a Luca Marchetti di Sky Sport, è stato caratterizzato dalle partecipazioni del presidente della Figc, Gravina, Ghirelli , il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini , il presidente di Aic Umberto Calcagno , e il padrone di casa, il presidente della Juventus Andrea Agnelli .

Le parole di Gravina

“Credo che il progetto seconde squadre faccia bene alle Nazionali. I numeri dicono che ha fatto bene anche alla Juventus, basti pensare che ha schierato nella sua seconda squadra 97 calciatori e il 28% ha già esordito in prima con un buon minutaggio. Bisogna accelerare un processo di rinnovamento. Il progetto seconde squadre è nato in maniera molto frettolosa e non approfondita in una fase in cui la federazione era commissariata. Non c'è stata la possibilità di approfondire il tema in maniera organica ma mi sembra sotto gli occhi di tutti che la società che ha avviato queso progetto inizia ad avere effetti positivi a livello di sistema e di calcio italiano" ha aggiunto Gravina.

Gravina: "Non è più il momento delle discussioni"

Il presidente della Figc ha poi spiegato: "Questo non è più il momento delle discussioni. Se vogliamo essere seri sul tema delle seconde squadre bisogna poter decidere in tempi rapidi. Entro 60 giorni dobbiamo dare i termini per poter aderire al progetto. Se rinviamo questo tipo di possibilità e lo comunichiamo a maggio giugno stiamo dicendo 'non vogliamo le seconde squadre'. Entro 60 giorni dobbiamo essere in grado di dire cosa bisogna fare per avere la seconda squadra".