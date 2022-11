Juventus, Pogba da Miami al Messico prima di rientrare: non troverà Agnelli

TORINO - (e.e.) Da Miami al Messico, prima di rientrare a Torino. Paul Pogba si gode il sole, il caldo e il mare della Riviera Maya con la moglie Zulay, in attesa del terzo erede. Il centrocampista francese deve recuperare dall'intervento al ginocchio e adesso sembra sia sulla strada giusta. Una volta tornato alla Continassa, agli ordini di Max Allegri, lo staff medico valuterà come sta e quale tipo di tabella adottare per rivederlo in campo nel 2023.