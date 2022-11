La Juve si difende così. Ecco qual è il rischio massimo per i bianconeri

La Figc apre un fascicolo sugli stipendi. In base all’articolo 31 del codice di giustizia sportiva, relativo alle violazioni in materia gestionale ed economica, il rischio più concreto, qualora si arrivasse in ambito sportivo a un nuovo processo (più probabile per la questione stipendi che per le plusvalenze) sarebbe di un’ammenda o di un’ammenda e punti di penalizzazione

Sergio Baldini 30 . 11 . 2022 09:28 2 min Juventus

