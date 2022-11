Striscia la Notizia, Tapiro d’oro gigante alla Juventus

Striscia la Notizia non poteva certo stare con le mani in mano dopo il clamoroso addio del presidente Andrea Agnelli, del vicepresidente Pavel Nedved, del ceo Maurizio Arrivabene e dell’intero CdA della Juventus. Il popolare inviato del tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli, nella puntata di mercoledì 30 novembre in prima serata su Canale 5 andrà a Torino per consegnare alla dimissionaria dirigenza un ultimo trofeo: il Tapiro d’oro gigante.