Szczesny, il caos Juventus e le parole su Agnelli

"Fortunato due volte sui rigori: è bello, sono dei momenti belli. Il Mondiale è il nostro massimo e vivere momenti come questo è bellissimo". Così Wojciech Szczesny, ai microfoni di Rai Sport, dopo Polonia-Argentina. Il portiere ha parato un calcio di rigore a Messi (dopo il tiro dagli undici metri ribattuto contro l'Arabia Saudita) e, nonostante la sconfitta contro gli argentini, la nazionale polacca ha ottenuto la qualificazione agli ottavi: "Non solo fortuna anche lavoro, certo, ma per parare un rigore a Messi c'è bisogno anche di fortuna. Per passare il prossimo turno difendere così bassi non basterà, ma noi ci proveremo" ha spiegato Szczesny.