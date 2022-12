Del Piero difende la sua Juve: "È il momento di essere ancora più juventini"

“La Juventus è una parte della mia vita, e nemmeno piccola. Per la mia storia, non sarò mai altro da quei colori. Come tutti i tifosi, seguo questa vicenda con grande attenzione e trasporto. Anche per il mio lavoro e il mio ruolo pubblico, in situazioni come queste inevitabilmente mi vengono chiesti commenti, e altrettanto inevitabilmente si scrive e si dice tanto". È la prima parte di un lungo messaggio di Alessandro Del Piero per tutti i tifosi della Juventus in merito alla vicenda giudiziaria che coinvolge il club bianconero. Il post è stato pubblicato sui social network dell’ex capitano della Juve.