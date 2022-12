Juve, guarda Pogba: forza e il ginocchio è ok

TORINO - (e.e.) Il ginocchio sta bene e i video postati servono a certificarlo. Paul Pogba sta ultimando la vacanza e non smette di lavorare duro in palestra. Il Polpo forza e non ha dolore. Buon segno. Raccontano gli amici che il francese ha una voglia matta di tornare in gruppo, alla Continassa, agli ordini di Max Allegri. Ormai è un conto alla rovescia sempre più incalzante. I giocatori sono convocati per il 6 dicembre nel quartier generale. Certo, il momento è difficile per il club, ma la squadra dovrà cercare di isolarsi e penesare soltanto a crescere in vista della ripresa del campionato, il 4 gennaio contro la Cremonese. Possibile che il patron John Elkann parli al gruppo.