Juve, un nuovo inizio: si parte martedì, il 17 test Arsenal

Meno quattro alla ripresa del lavoro alla Continassa. Quasi un nuovo inizio, dal momento che tra l’ultima gara di campionato e la prossima trascorrerà più di un mese e mezzo. Un periodo durante il quale i giocatori della Juventus hanno imboccato differenti binari: chi è volato in Qatar per il Mondiale in corso di svolgimento, chi tutt’al più è decollato verso qualche meta esotica per qualche giorno di relax. Da martedì, però, questi ultimi torneranno a sudare, in attesa che anche i primi si uniscano al gruppo una volta terminata la propria avventura iridata nella penisola araba.

Nel quartier generale bianconero, dunque, Allegri attende i suoi giocatori per una sorta di nuova preparazione in vista della seconda parte di stagione: ci saranno fin da subito gli azzurri, dal senatore Bonucci al giovane Miretti, ci sarà fin da subito il colombiano Cuadrado. E ci sarà, soprattutto, chi deve lavorare per lasciarsi definitivamente alle spalle un brutto infortunio. Chiesa, in questo senso, varcherà i cancelli della Continassa in anticipo rispetto ai compagni per poi lavorare a pieno regime insieme a loro, mentre Pogba è atteso a Torino il 6 dicembre per proseguire il lavoro individuale che il francese sta portando avanti, tra una sessione di palestra e l’altra, anche durante la vacanza a Miami.