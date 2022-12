Lotito sul caso Juventus: "Non esprimo giudizi"

MILANO - " Caso Juventus? Non esprimo giudizi perché non sono a conoscenza dei fatti". Così, a margine dell'Assemblea di Lega, il presidente della Lazio Claudio Lotito si espresso a proposito delle indagini che hanno portato il CdA bianconero a dare le dimissioni.

Lotito sulle novità in Lega

Il numero dei biancocelesti ha parlato anche della nomina di Rebecca Corsi come consigliere non-indipendente: "Penso che sia un evento storico, importante, per far capire che la Lega ha preso un percorso di cambiamento e di massima trasparenza. Sarà un Natale di cambiamenti, dove c'è la volontà da parte di tutti di riportare la Lega ai vertici del calcio internazionale".