La Juve resiste anche nel bilancio: ecco perché

Il Consiglio d’Amministrazione della Juventus, a quattro giorni di distanza da una serata destinata a rimanere scolpita nella storia del club, è tornato a riunirsi per approvare alcune modifiche al bilancio. Nella sua ormai ex composizione, in carica in regime di prorogatio fino al prossimo 18 gennaio, il Cda bianconero ha ritenuto di rivedere alcune stime e assunzioni che comportano rettifiche delle stime di oneri di competenza a fine giugno 2020, fine giugno 2021 e fine giugno 2022 «in via di adozione di una prospettiva di accentuata prudenza, all’esito di complessive analisi e valutazioni e sebbene il trattamento contabile adottato rientri tra quelli consentiti dagli applicabili principi contabili», ha tenuto a precisare la società con un comunicato diramato nella tarda serata di ieri.Un comunicato che evidenzia una precisa linea di continuità rispetto a quanto espresso nei giorni scorsi, al punto che il Cda presieduto da Andrea Agnelli - nel rivedere un bilancio già più volte rivisto in precedenza - ha accolto soltanto una parte delle contestazioni della Consob. In particolare, infatti, «è stata rivista al rialzo la stima di probabilità di avveramento delle condizioni di permanenza in rosa per quei calciatori che nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 hanno rinunciato a parte dei propri compensi e con i quali sono stati successivamente concordati integrazioni salariali e “loyalty bonus”, mentre gli accantonamenti degli oneri per le integrazioni salariali “prima manovra” e degli oneri per i “loyalty bonus” della “seconda manovra” sono stati riflessi pro-rata temporis a partire rispettivamente dai mesi di giugno 2020 e maggio 2021», si legge nel dettaglio.