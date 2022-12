Allenamenti in palestra e serate di Gala, così Pogba sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di rientrare alla Continassa agli ordini di Max Allegri. Il recupero del numero 10 della Juve prosegue bene e il francese vuole ritrovare quanto prima la condizione per poter finalmente scendere in campo. Dopo una piccola tappa in Messico insieme alla moglie Zulay, Paul è tornato a Miami e ha partecipato a una sfilata di moda organizzata da Dolce e Gabbana.