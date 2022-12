Bonucci alla Continassa: foto e messaggio d'amore per la Juventus

La Juventus tornerà ad allenarsi martedì in vista della ripresa del campionato di Serie A dopo il Mondiale in Qatar. Alla Continassa, però, è già tornato Leonardo Bonucci, che ha deciso di riprendere gli allenamenti in anticipo e ha condiviso una foto della palestra del JTC sul suo profilo Instagram. Il difensore bianconero si è recato questa mattina in palestra per una seduta individuale in vista della ripresa della stagione. Nella foto condivisa su Instagram Stories da Bonucci c'è un particolare messaggio d'amore per la Juventus: è immortalata infatti la parete con la scritta 'Amare la Juve, soffrire per la Juve, lottare per la Juve, vincere per la Juve'.