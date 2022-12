Juventus: la bolla, i recuperi di Pogba e Chiesa, il rilancio di Vlahovic

TORINO - La Juventus torna sul campo. E dovrà fare la Juventus. Intanto, isolandosi e concentrandosi solo sugli obiettivi agonistici. Ovvero, la risalita in campionato. Ogni energia deve essere indirizzata lì. Massimiliano Allegri , plenipotenziario, avrà il compito di sollecitare il gruppo e aiutare la parte manageriale sul difficile mercato di gennaio. Ma i due acquisti più importanti saranno senza ombra di dubbio Paul Pogba e Federico Chiesa . Il francese ricomincerà un’avventura fermata sul più bello, nella tournée americana mai così maledetta. L’azzurro, invece, alzerà l’asticella dopo i primi minuti in bianconero e la parentesi con l’Italia.

Arsenal-Juve per tornare al calcio

L’amichevole con l’Arsenal, del 17, sarà il primo test importante per verificare la condizione dopo le vacanze e i primi giorni di lavoro. Nella mente c’è la Cremonese, il 4 gennaio. Lì si dovrà vedere subito la vera Juve. I punti importanti: il recupero di Dusan Vlahovic al top dopo i guai con la pubalgia e un Mondiale a metà; la conferma di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, tasselli fondamentali per dare un’identità bianconera al gruppo; l’inserimento a tempo pieno appunto di Pogba e Chiesa, come fossero due nuovi innesti. Poi, certo, andranno soppesati i reduci dal Qatar, tra vacanze e nuova preparazione. Ora, però, contano il presente, il raduno, la determinazione, la bolla e la mente sgombra.